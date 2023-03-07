Зыстенов Сергей Борисов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
09.09.1834
Жена: Параскева Кодратова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.10.1838
Сын: Зыстенова Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Параскева Кодратова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дария Сергеева
Мать ребёнка: Параскева Кодратова
Смерть
Неизвестно