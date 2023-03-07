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Зыстенов Сергей Борисов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Зыстенов Борис Герасимов

Мать: Зыстенова Синклитикия Семёнова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.09.1834

Жена: Параскева Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.10.1838

Сын: Зыстенова Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Параскева Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дария Сергеева

Мать ребёнка: Параскева Кодратова

Смерть
Неизвестно
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