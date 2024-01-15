Лоскутова (Калачева) Евпраксия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Калачева) Евпраксия Васильевна

Место рождения

д. Красное, Сосновский район

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Калачёв Василий Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1887

Муж: Лоскутов Илларион Осипов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.03.1888

Дочь: (Лоскутова) Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Лоскутов Илларион Осипов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
03.01.1890

Сын: Лоскутов Харлампий Илларионов

Отец ребёнка: Лоскутов Илларион Осипов

Смерть
Неизвестно

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