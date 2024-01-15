Лоскутова (Калачева) Евпраксия Васильевна
Место рожденияд. Красное, Сосновский район
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Калачёв Василий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1887
Рождение ребёнка
27.03.1888
Дочь: (Лоскутова) Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Лоскутов Илларион Осипов
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
03.01.1890
Сын: Лоскутов Харлампий Илларионов
Отец ребёнка: Лоскутов Илларион Осипов
Смерть
Неизвестно