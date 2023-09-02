Колгатина Агафия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колгатина Агафия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

20.05.1872

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1852

Сын: Колгатин Василий Тихонович

Отец ребёнка: Колгатин Тихон Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1856

Сын: Колгатин Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Колгатин Тихон Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.05.1859

Сын: Колгатин Константин Тихонович

Отец ребёнка: Колгатин Тихон Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.09.1862

Дочь: Колгатина Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Колгатин Тихон Лазаревич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колгатин Тихон Лазаревич

Смерть
20.05.1872
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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