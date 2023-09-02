Колгатина Агафия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти20.05.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1852
Сын: Колгатин Василий Тихонович
Отец ребёнка: Колгатин Тихон Лазаревич
Рождение ребёнка
15.08.1856
Сын: Колгатин Андрей Тихонович
Отец ребёнка: Колгатин Тихон Лазаревич
Рождение ребёнка
20.05.1859
Сын: Колгатин Константин Тихонович
Отец ребёнка: Колгатин Тихон Лазаревич
Рождение ребёнка
06.09.1862
Дочь: Колгатина Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Колгатин Тихон Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1872