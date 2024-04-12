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Колгатин Тихон Лазаревич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.06.1820

Дата смерти

09.09.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1820

Отец: Колгатин Лазарь Семенович

Мать: Колгатина Татьяна Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Колгатин Иосиф Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1852

Сын: Колгатин Василий Тихонович

Мать ребёнка: Колгатина Агафия Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Колгатин Яков Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1856

Сын: Колгатин Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Колгатина Агафия Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.05.1859

Сын: Колгатин Константин Тихонович

Мать ребёнка: Колгатина Агафия Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.09.1862

Дочь: Колгатина Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Колгатина Агафия Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колгатина Агафия Трофимовна

Смерть
09.09.1869
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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