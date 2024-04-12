Колгатин Тихон Лазаревич
Место рождения
Дата рождения07.06.1820
Дата смерти09.09.1869
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1820
Рождение ребёнка
Около 1841
Рождение ребёнка
15.03.1852
Сын: Колгатин Василий Тихонович
Мать ребёнка: Колгатина Агафия Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1855
Рождение ребёнка
15.08.1856
Сын: Колгатин Андрей Тихонович
Мать ребёнка: Колгатина Агафия Трофимовна
Рождение ребёнка
20.05.1859
Сын: Колгатин Константин Тихонович
Мать ребёнка: Колгатина Агафия Трофимовна
Рождение ребёнка
06.09.1862
Дочь: Колгатина Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Колгатина Агафия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1869