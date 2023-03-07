Бухарцова Харитонья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Бухарцов Трофим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Агрофена Трофимова
Отец ребёнка: Бухарцов Трофим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Крестина Трофимова
Отец ребёнка: Бухарцов Трофим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Бухарцов Трофим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Домна Трофимова
Отец ребёнка: Бухарцов Трофим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1782