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Бухарцова Харитонья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1714 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Бухарцов Козьма Трофимов

Отец ребёнка: Бухарцов Трофим Иванов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Агрофена Трофимова

Отец ребёнка: Бухарцов Трофим Иванов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Крестина Трофимова

Отец ребёнка: Бухарцов Трофим Иванов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Бухарцов Нефед Трофимов

Отец ребёнка: Бухарцов Трофим Иванов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Домна Трофимова

Отец ребёнка: Бухарцов Трофим Иванов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Трофим Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1782
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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