Бухарцов Трофим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Бухарцов Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Бухарцова Харитонья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Агрофена Трофимова
Мать ребёнка: Бухарцова Харитонья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Крестина Трофимова
Мать ребёнка: Бухарцова Харитонья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Бухарцова Харитонья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Домна Трофимова
Мать ребёнка: Бухарцова Харитонья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1757