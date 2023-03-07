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Бухарцов Трофим Иванов

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Бухарцов Иван Иванов

Мать: не указана

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Бухарцов Козьма Трофимов

Мать ребёнка: Бухарцова Харитонья Петрова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Агрофена Трофимова

Мать ребёнка: Бухарцова Харитонья Петрова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Крестина Трофимова

Мать ребёнка: Бухарцова Харитонья Петрова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Бухарцов Нефед Трофимов

Мать ребёнка: Бухарцова Харитонья Петрова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Домна Трофимова

Мать ребёнка: Бухарцова Харитонья Петрова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Харитонья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1757
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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