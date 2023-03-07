Бухарцов Козьма Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Авдотья Кузьмина
Мать ребёнка: Бухарцова Марина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Марина Кузьмина
Мать ребёнка: Бухарцова Марина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Ирина Кузьмина
Мать ребёнка: Бухарцова Марина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Федора Кузьмина
Мать ребёнка: Бухарцова Марина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Бухарцова Марина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Софья Кузьмина
Мать ребёнка: Бухарцова Марина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Парасковья Кузьмина
Мать ребёнка: Бухарцова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Анна Кузьмина
Мать ребёнка: Бухарцова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
17.10.1797 ст.
Дочь: Параскева Кузьмина
Мать ребёнка: Бухарцова Настасья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухарцова Марина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1797