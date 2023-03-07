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Бухарцов Козьма Трофимов

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Бухарцов Трофим Иванов

Мать: Бухарцова Харитонья Петрова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Авдотья Кузьмина

Мать ребёнка: Бухарцова Марина Петрова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Марина Кузьмина

Мать ребёнка: Бухарцова Марина Петрова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Ирина Кузьмина

Мать ребёнка: Бухарцова Марина Петрова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Федора Кузьмина

Мать ребёнка: Бухарцова Марина Петрова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Бухарцов Мартын Кузьмин

Мать ребёнка: Бухарцова Марина Петрова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Софья Кузьмина

Мать ребёнка: Бухарцова Марина Петрова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Парасковья Кузьмина

Мать ребёнка: Бухарцова Настасья Иванова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Анна Кузьмина

Мать ребёнка: Бухарцова Настасья Иванова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1797 ст.

Дочь: Параскева Кузьмина

Мать ребёнка: Бухарцова Настасья Иванова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Настасья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Марина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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