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Коршунов Степан Павлович

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Место рождения

Русская Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1896

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Коршунов Павел

Мать: Коршунова Анисия

Русская Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.11.1918

Дочь: Коршунова Антонина Степановна

Мать ребёнка: Коршунова Анисия Семёновна

Русская Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1936

Сын: Коршунов Виктор Степанович

Мать ребёнка: Коршунова Анисия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троицкая Мария Степановна

Мать ребёнка: Коршунова Анисия Семёновна

Смерть
1978
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