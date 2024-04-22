Коршунов Степан Павлович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1978
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Коршунов Павел
Мать: Коршунова Анисия
Рождение ребёнка
21.11.1918
Дочь: Коршунова Антонина Степановна
Мать ребёнка: Коршунова Анисия Семёновна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Коршунов Виктор Степанович
Мать ребёнка: Коршунова Анисия Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троицкая Мария Степановна
Мать ребёнка: Коршунова Анисия Семёновна
Смерть
1978