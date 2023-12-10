Коршунова (Войнова) Анисия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоршунова (Войнова) Анисия Семёновна

Коршунова (Войнова) Анисия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Войнов Семён Кузьмич

Мать: Войнова Марфа Гавриловна

Рождение ребёнка
21.11.1918

Дочь: Коршунова Антонина Степановна

Отец ребёнка: Коршунов Степан Павлович

Русская Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1936

Сын: Коршунов Виктор Степанович

Отец ребёнка: Коршунов Степан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троицкая Мария Степановна

Отец ребёнка: Коршунов Степан Павлович

Смерть
1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close