Коршунова (Войнова) Анисия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Войнов Семён Кузьмич
Мать: Войнова Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
21.11.1918
Дочь: Коршунова Антонина Степановна
Отец ребёнка: Коршунов Степан Павлович
Русская Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1936
Сын: Коршунов Виктор Степанович
Отец ребёнка: Коршунов Степан Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троицкая Мария Степановна
Отец ребёнка: Коршунов Степан Павлович
Смерть
1976