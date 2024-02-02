Войнова Марфа Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войнова Марфа Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Коршунова Анисия Семёновна

Отец ребёнка: Войнов Семён Кузьмич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Войнов Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Войнов Семён Кузьмич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Митрошкина Зинаида Семёновна

Отец ребёнка: Войнов Семён Кузьмич

Рождение ребёнка
12.03.1904

Дочь: Адонина Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Войнов Семён Кузьмич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Войнова Валентина Семёновна

Отец ребёнка: Войнов Семён Кузьмич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Войнова Александра Семёновна

Отец ребёнка: Войнов Семён Кузьмич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Заруцкая Вера Семёновна

Отец ребёнка: Войнов Семён Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войнов Семён Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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