Войнова Марфа Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Коршунова Анисия Семёновна
Отец ребёнка: Войнов Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Войнов Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Митрошкина Зинаида Семёновна
Отец ребёнка: Войнов Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
12.03.1904
Дочь: Адонина Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Войнов Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Войнова Валентина Семёновна
Отец ребёнка: Войнов Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Войнова Александра Семёновна
Отец ребёнка: Войнов Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Заруцкая Вера Семёновна
Отец ребёнка: Войнов Семён Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Войнов Семён Кузьмич
Смерть
Неизвестно