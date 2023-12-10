Коршунова Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Коршунов Павел
Русская Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Коршунов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришакина Анисия Павловна
Отец ребёнка: Коршунов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коршунов Василий Павлович
Отец ребёнка: Коршунов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коршунов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Коршунов Павел
Смерть
Неизвестно