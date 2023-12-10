Коршунов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Коршунов Степан Павлович

Мать ребёнка: Коршунова Анисия

Русская Лашма, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1910

Сын: Коршунов Филипп Павлович

Мать ребёнка: Коршунова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришакина Анисия Павловна

Мать ребёнка: Коршунова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коршунов Василий Павлович

Мать ребёнка: Коршунова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коршунов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Коршунова Анисия

Смерть
Неизвестно
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