Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Пруткова (Мельниченко) Лидия Антоновна
Пруткова (Мельниченко) Лидия Антоновна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.04.1944
Пол
Женский
Отец
Мельниченко Антон Сидорович
Около 1912 г.р.
Мать
Буценко Феодосия Захаровна
Около 1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТО
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1944
Отец:
Мельниченко Антон Сидорович
Мать:
Буценко Феодосия Захаровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия