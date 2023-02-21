Пруткова (Мельниченко) Лидия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пруткова (Мельниченко) Лидия Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1944

Пол

Женский

Отец

Около 1912 г.р.

Мать

Около 1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1944

Отец: Мельниченко Антон Сидорович

Мать: Буценко Феодосия Захаровна

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