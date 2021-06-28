Мельниченко Антон Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниченко Антон Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1944

Дочь: Пруткова Лидия Антоновна

Мать ребёнка: Буценко Феодосия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безгубова Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Буценко Феодосия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельниченко Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Буценко Феодосия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельниченко Василий Антонович

Мать ребёнка: Буценко Феодосия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельниченко Григорий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буценко Феодосия Захаровна

Смерть
Неизвестно
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