Мельниченко Антон Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1944
Дочь: Пруткова Лидия Антоновна
Мать ребёнка: Буценко Феодосия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безгубова Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Буценко Феодосия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельниченко Тимофей Антонович
Мать ребёнка: Буценко Феодосия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельниченко Василий Антонович
Мать ребёнка: Буценко Феодосия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельниченко Григорий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно