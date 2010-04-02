Буценко Феодосия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буценко Феодосия Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Около 1945

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1932

Дочь: Притуленко Мария Харлампьевна

Отец ребёнка: Буценко Харлампий Иванович

Рождение ребёнка
19.04.1944

Дочь: Пруткова Лидия Антоновна

Отец ребёнка: Мельниченко Антон Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буценко Харлампий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авраменко Надежда Харлампьевна

Отец ребёнка: Буценко Харлампий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буценко Иван

Отец ребёнка: Буценко Харлампий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безгубова Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Мельниченко Антон Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельниченко Тимофей Антонович

Отец ребёнка: Мельниченко Антон Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельниченко Василий Антонович

Отец ребёнка: Мельниченко Антон Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельниченко Антон Сидорович

Смерть
Около 1945
Умерла от тифа
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