Буценко Феодосия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиОколо 1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1932
Дочь: Притуленко Мария Харлампьевна
Отец ребёнка: Буценко Харлампий Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1944
Дочь: Пруткова Лидия Антоновна
Отец ребёнка: Мельниченко Антон Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авраменко Надежда Харлампьевна
Отец ребёнка: Буценко Харлампий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буценко Иван
Отец ребёнка: Буценко Харлампий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безгубова Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Мельниченко Антон Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельниченко Тимофей Антонович
Отец ребёнка: Мельниченко Антон Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельниченко Василий Антонович
Отец ребёнка: Мельниченко Антон Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1945
Умерла от тифа