Кошкина Хартинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Кошкин Василий Антипович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Кошкин Василий Антипович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Кошкин Василий Антипович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кошкин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кошкин Василий Антипович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кошкин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Кошкин Василий Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно