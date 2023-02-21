Кошкина Хартинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Хартинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Кошкин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кошкин Карнил Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кошкин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кошкин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кошкин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Василий Антипович

Смерть
Неизвестно
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