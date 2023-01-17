Кошкин Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Кошкина Матрона Сергеевна
Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кошкин сын Сергеевич
Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно