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Кошкин Сергей Васильевич

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Кошкин Василий Антипович

Мать: Кошкина Хартинья Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кошкин Софон Сергеевич

Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Андреевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Андреевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Кошкина Матрона Сергеевна

Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Андреевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кошкин сын Сергеевич

Мать ребёнка: Кошкина Евдокия Андреевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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