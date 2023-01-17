Кошкин Василий Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкин Василий Антипович

Кошкин Василий Антипович

avatar

Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кошкина Агафья Кондратьевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Кошкин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Кошкина Хартинья Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кошкин Карнил Васильевич

Мать ребёнка: Кошкина Хартинья Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кошкин Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Кошкина Хартинья Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кошкин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кошкина Хартинья Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кошкин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Кошкина Хартинья Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Хартинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close