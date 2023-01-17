Кошкин Василий Антипович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Кошкина Хартинья Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Кошкина Хартинья Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Кошкина Хартинья Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кошкин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кошкина Хартинья Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кошкин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Кошкина Хартинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно