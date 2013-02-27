Светоносова Ангелина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1941
Дата смерти27.02.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Светоносов Анатолий Константинович
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер в "Строймеханизации"
Образование
Неизвестно
среднее специальное Арх. педучилище
Образование
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.2013
Похороны
Неизвестно