Светоносова Ангелина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светоносова Ангелина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1941

Дата смерти

27.02.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Светоносов Анатолий Константинович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер в "Строймеханизации"
Образование
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
среднее специальное Арх. педучилище
Образование
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светоносов Анатолий Константинович

Смерть
27.02.2013
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Похороны
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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