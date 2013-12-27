Светоносов Анатолий Константинович
Место рождения
Дата рождения06.07.1940
Дата смерти27.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1940
Рождение ребёнка
19.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Светоносова Ангелина Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель в Архангельском Мореходной школе
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
среднее-специальное
Смерть
27.12.2013