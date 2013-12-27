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Светоносов Анатолий Константинович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

06.07.1940

Дата смерти

27.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1940

Отец: Светоносов Константин Андреевич

Мать: Светоносова Зинаида Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светоносова Ангелина Федоровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель в Архангельском Мореходной школе
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светоносова Ангелина Федоровна

Образование
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
среднее-специальное
Смерть
27.12.2013
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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