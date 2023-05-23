Ущенко Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Ущенко Василий Степанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ущенко Андрей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно