Ущенко Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ущенко Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Ущенко Василий Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ущенко Иван Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ущенко Андрей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно