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Ущенко Андрей
Ущенко Андрей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Ущенко Пелагея Ивановна
1788 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать:
Ущенко Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно
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