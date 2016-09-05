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Алиазгаров Ахметша Давлетшинович

Место рождения

Ульяновская обл., Богдашкинский р-н, с. Н.-Темерся

Дата рождения

1925

Дата смерти

05.09.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиазгаров Равиль

Мать ребёнка: Алиазгарова (Санатулова) Сания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиазгаров Адельша

Мать ребёнка: Алиазгарова (Санатулова) Сания

Военная награда
Неизвестно
Ализгаров Ахмет Давлиович Рядовой, __.__.1925 Ульяновская обл., Богдашкинский р-н, с. Н.-Темерся. Сводная картотека Перечень наград 18.09.1944 Медаль «За боевые заслуги» 09.05.1945 Медаль «За победу ... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1949

Дочь: Шакирова (Алиазгарова) Зудия Ахметшаевна

Мать ребёнка: Алиазгарова (Санатулова) Сания

Рождение ребёнка
24.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиазгарова (Санатулова) Сания

Смерть
05.09.2016

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