Алиазгаров Ахметша Давлетшинович
Место рожденияУльяновская обл., Богдашкинский р-н, с. Н.-Темерся
Дата рождения1925
Дата смерти05.09.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиазгаров Равиль
Мать ребёнка: Алиазгарова (Санатулова) Сания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиазгаров Адельша
Мать ребёнка: Алиазгарова (Санатулова) Сания
Военная награда
Неизвестно
Ализгаров Ахмет Давлиович Рядовой, __.__.1925 Ульяновская обл., Богдашкинский р-н, с. Н.-Темерся. Сводная картотека Перечень наград 18.09.1944 Медаль «За боевые заслуги» 09.05.1945 Медаль «За победу ... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1949
Дочь: Шакирова (Алиазгарова) Зудия Ахметшаевна
Мать ребёнка: Алиазгарова (Санатулова) Сания
Рождение ребёнка
24.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алиазгарова (Санатулова) Сания
Смерть
05.09.2016