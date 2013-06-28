Алиазгарова (Санатулова) Сания
Место рожденияНовые Тимерсяны, Ульяновская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 28.06.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиазгаров Равиль
Отец ребёнка: Алиазгаров Ахметша Давлетшинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиазгаров Адельша
Отец ребёнка: Алиазгаров Ахметша Давлетшинович
Рождение ребёнка
03.03.1949
Дочь: Шакирова (Алиазгарова) Зудия Ахметшаевна
Отец ребёнка: Алиазгаров Ахметша Давлетшинович
Рождение ребёнка
24.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алиазгаров Ахметша Давлетшинович
Смерть
До 28.06.2013