Алиазгарова (Санатулова) Сания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиазгарова (Санатулова) Сания

Место рождения

Новые Тимерсяны, Ульяновская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 28.06.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиазгаров Равиль

Отец ребёнка: Алиазгаров Ахметша Давлетшинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиазгаров Адельша

Отец ребёнка: Алиазгаров Ахметша Давлетшинович

Рождение ребёнка
03.03.1949

Дочь: Шакирова (Алиазгарова) Зудия Ахметшаевна

Отец ребёнка: Алиазгаров Ахметша Давлетшинович

Рождение ребёнка
24.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиазгаров Ахметша Давлетшинович

Смерть
До 28.06.2013

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