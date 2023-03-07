Воробьева (Варганова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Варганова) Наталья

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Варгановъ Дмитрий

Мать: Варганова Степанида Петрова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Воробьевъ Яковъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Воробьевъ Яковъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Воробьевъ Яковъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Воробьевъ Филиппъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Яковъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Воробьевъ Яковъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Воробьевъ Ефимъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Яковъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Яковъ

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