Воробьева (Варганова) Наталья
Место рождения
Дата рождения1760
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Варгановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Воробьевъ Яковъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Воробьевъ Яковъ
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Воробьевъ Яковъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Воробьевъ Филиппъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Яковъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Воробьевъ Яковъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Воробьевъ Ефимъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Яковъ