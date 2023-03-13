Варганова Степанида Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарганова Степанида Петрова

Варганова Степанида Петрова

Место рождения

Симбирскаго уезду села Шереметева

Дата рождения

1733

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Симбирскаго уезду села Шереметева
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Воробьева Наталья

Отец ребёнка: Варгановъ Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Варгановъ Данила

Отец ребёнка: Варгановъ Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Варгановъ Ефимъ

Отец ребёнка: Варгановъ Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Варгановъ Мартынъ

Отец ребёнка: Варгановъ Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Варгановъ Степанъ

Отец ребёнка: Варгановъ Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Варгановъ Иванъ

Отец ребёнка: Варгановъ Дмитрий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варгановъ Дмитрий

Смерть
1787
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close