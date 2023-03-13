Варганова Степанида Петрова
Место рожденияСимбирскаго уезду села Шереметева
Дата рождения1733
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Воробьева Наталья
Отец ребёнка: Варгановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1762
Сын: Варгановъ Данила
Отец ребёнка: Варгановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1763
Сын: Варгановъ Ефимъ
Отец ребёнка: Варгановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Варгановъ Мартынъ
Отец ребёнка: Варгановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1775
Сын: Варгановъ Степанъ
Отец ребёнка: Варгановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Варгановъ Иванъ
Отец ребёнка: Варгановъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варгановъ Дмитрий
Смерть
1787
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область