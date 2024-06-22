Дария Гавриловна 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1844

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Герасим Клеменьев

Рождение ребёнка
1802

Сын: Колпаков Митрофан Герасимов

Отец ребёнка: Колпаков Герасим Клеменьев

Рождение ребёнка
1805

Сын: Колпаков Стефан Герасимович

Отец ребёнка: Колпаков Герасим Клеменьев

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
1844
Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Колпакова) Ксенья Герасимова

Отец ребёнка: Колпаков Герасим Клеменьев

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