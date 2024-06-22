Дария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Сын: Колпаков Митрофан Герасимов
Отец ребёнка: Колпаков Герасим Клеменьев
Рождение ребёнка
1805
Сын: Колпаков Стефан Герасимович
Отец ребёнка: Колпаков Герасим Клеменьев
Смерть
1844
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Колпакова) Ксенья Герасимова
Отец ребёнка: Колпаков Герасим Клеменьев