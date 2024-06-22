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Колпаков Стефан Герасимович

Место рождения

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

27.09.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Колпаков Герасим Клеменьев

Мать: Дария Гавриловна

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Якимовна

Рождение ребёнка
22.11.1825

Дочь: (Колпакова) Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: Пелагия Якимовна

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Колпакова) Фекла Степанова

Мать ребёнка: Пелагия Якимовна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Колпакова) Парасковья Степанова

Мать ребёнка: Пелагия Якимовна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Колпаков Артемей Стефанов

Мать ребёнка: Пелагия Якимовна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Колпакова) Агрофена Степанова

Мать ребёнка: Пелагия Якимовна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Колпаков Николай Стефанович

Мать ребёнка: Пелагия Якимовна

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
27.09.1865
Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область

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