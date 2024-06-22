Колпаков Стефан Герасимович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти27.09.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Колпаков Герасим Клеменьев
Мать: Дария Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Якимовна
Рождение ребёнка
22.11.1825
Дочь: (Колпакова) Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: Пелагия Якимовна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Колпакова) Фекла Степанова
Мать ребёнка: Пелагия Якимовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Колпакова) Парасковья Степанова
Мать ребёнка: Пелагия Якимовна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Колпаков Артемей Стефанов
Мать ребёнка: Пелагия Якимовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Колпакова) Агрофена Степанова
Мать ребёнка: Пелагия Якимовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Колпаков Николай Стефанович
Мать ребёнка: Пелагия Якимовна
Смерть
27.09.1865