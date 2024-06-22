Колпаков Герасим Клеменьев 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков Герасим Клеменьев

Место рождения

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Колпаков Клементий Игнатьев

Мать: Колпакова Екатерина Алексеева

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Гавриловна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Колпаков Митрофан Герасимов

Мать ребёнка: Дария Гавриловна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Колпаков Стефан Герасимович

Мать ребёнка: Дария Гавриловна

Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
1840
Усть-Буть, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Колпакова) Ксенья Герасимова

Мать ребёнка: Дария Гавриловна

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