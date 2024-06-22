Колпаков Герасим Клеменьев
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Гавриловна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Колпаков Митрофан Герасимов
Мать ребёнка: Дария Гавриловна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Колпаков Стефан Герасимович
Мать ребёнка: Дария Гавриловна
Смерть
1840
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Колпакова) Ксенья Герасимова
Мать ребёнка: Дария Гавриловна