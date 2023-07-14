Вишневская (Цареградская) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1854
Рождение ребёнка
24.04.1881
Дочь: Вишневская Любовь Гурьевна
Отец ребёнка: Вишневский Гурий Матвеевич
Рождение ребёнка
09.08.1882
Дочь: Вишневская Любовь Гурьевна
Отец ребёнка: Вишневский Гурий Матвеевич
Рождение ребёнка
16.05.1886
Дочь: Вишневская Людмила Гурьевна
Отец ребёнка: Вишневский Гурий Матвеевич
Рождение ребёнка
16.08.1888
Сын: Вишневский Дмитрий Гурьевич
Отец ребёнка: Вишневский Гурий Матвеевич
Рождение ребёнка
05.12.1897
Сын: Вишневский Вадим Гурьевич
Отец ребёнка: Вишневский Гурий Матвеевич
Рождение ребёнка
15.04.1899
Сын: Вишневский Георгий Гурьевич
Отец ребёнка: Вишневский Гурий Матвеевич
Работа или профессия
Неизвестно