Вишневская (Цареградская) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВишневская (Цареградская) Елизавета Николаевна

Вишневская (Цареградская) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1854

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1854

Отец: Цареградский Николай Петрович

Мать: Цареградская Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
24.04.1881

Дочь: Вишневская Любовь Гурьевна

Отец ребёнка: Вишневский Гурий Матвеевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1882

Дочь: Вишневская Любовь Гурьевна

Отец ребёнка: Вишневский Гурий Матвеевич

Рождение ребёнка
16.05.1886

Дочь: Вишневская Людмила Гурьевна

Отец ребёнка: Вишневский Гурий Матвеевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1888

Сын: Вишневский Дмитрий Гурьевич

Отец ребёнка: Вишневский Гурий Матвеевич

Рождение ребёнка
05.12.1897

Сын: Вишневский Вадим Гурьевич

Отец ребёнка: Вишневский Гурий Матвеевич

Рождение ребёнка
15.04.1899

Сын: Вишневский Георгий Гурьевич

Отец ребёнка: Вишневский Гурий Матвеевич

Работа или профессия
Неизвестно