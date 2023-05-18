Косаревский Пармен Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1853
Рождение ребёнка
04.10.1854
Сын: Косаревский Фома Парменович
Мать ребёнка: Косаревская Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Грищенко Мария Парменовна
Мать ребёнка: Косаревская Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Пелишенко Анастасия Парменовна
Мать ребёнка: Косаревская Мария Семеновна
Рождение ребёнка
19.09.1863
Сын: Косаревский Михаил Парменович
Мать ребёнка: Косаревская Мария Семеновна
Рождение ребёнка
27.09.1867
Сын: Косаревский Семен Парменович
Мать ребёнка: Косаревская Мария Семеновна
Рождение ребёнка
12.10.1869
Дочь: Прасковья Парменовна
Мать ребёнка: Косаревская Мария Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно