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Косаревский Пармен Яковлевич

Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
01.11.1853

Жена: Косаревская Мария Семеновна

Рождение ребёнка
04.10.1854

Сын: Косаревский Фома Парменович

Мать ребёнка: Косаревская Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Грищенко Мария Парменовна

Мать ребёнка: Косаревская Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Пелишенко Анастасия Парменовна

Мать ребёнка: Косаревская Мария Семеновна

Рождение ребёнка
19.09.1863

Сын: Косаревский Михаил Парменович

Мать ребёнка: Косаревская Мария Семеновна

Рождение ребёнка
27.09.1867

Сын: Косаревский Семен Парменович

Мать ребёнка: Косаревская Мария Семеновна

Рождение ребёнка
12.10.1869

Дочь: Прасковья Парменовна

Мать ребёнка: Косаревская Мария Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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