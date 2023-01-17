село Ведмежье, село Ведмежье, Сумська область (на 2018) — Familio

Ведмежье

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Роменский уезд
3910Медвежье, с. вл. и каз.при рч. Ромне.232338618551889Церковь православная 1. Базар.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Роменский уезд, Велико-Бубновская волость
970. Медвежье, село бывшее государственное, при речке Ромне, дворов 331, жителей 3011, церковь православная, школа, 5 питейных домов, лавка, базар по воскресеньям, 3 ярма Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Роменский уезд, Велико-Бубновская волость
6.0Медвежье селоМедвежьевское козаков422
6.0Медвежье село с №№ 7-8Медвежьевское Соединенное крестьян собственников4227636115283266549

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21813Ведмежеселор-н Роменськийсільрада Рогинська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close