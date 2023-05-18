Пелишенко (Косаревская) Анастасия Парменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелишенко (Косаревская) Анастасия Парменовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1860

Дата смерти

03.05.1933

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Косаревский Пармен Яковлевич

Мать: Косаревская Мария Семеновна

Бракосочетание
31.01.1879

Муж: Пелишенко Никита Епифанович

Рождение ребёнка
13.11.1879

Дочь: Извекова Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович

Рождение ребёнка
31.08.1881

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович

Рождение ребёнка
26.08.1883

Дочь: Цыбайло Наталья Никитична

Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович

Рождение ребёнка
29.04.1886

Сын: Пелишенко Яков Никитич

Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович

Рождение ребёнка
01.08.1888

Дочь: Елизавета Никитична

Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович

Рождение ребёнка
01.08.1888

Сын: Пелишенко Захар Никитич

Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович

Рождение ребёнка
07.10.1890

Сын: Пелишенко Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович

Рождение ребёнка
22.05.1893

Дочь: Кидалова Мария Никитична

Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Дахновская Мария Никитична

Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.05.1933
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