Пелишенко (Косаревская) Анастасия Парменовна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти03.05.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
31.01.1879
Рождение ребёнка
13.11.1879
Дочь: Извекова Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович
Рождение ребёнка
31.08.1881
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович
Рождение ребёнка
26.08.1883
Дочь: Цыбайло Наталья Никитична
Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович
Рождение ребёнка
29.04.1886
Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович
Рождение ребёнка
01.08.1888
Дочь: Елизавета Никитична
Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович
Рождение ребёнка
01.08.1888
Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович
Рождение ребёнка
07.10.1890
Сын: Пелишенко Дмитрий Никитич
Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович
Рождение ребёнка
22.05.1893
Дочь: Кидалова Мария Никитична
Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Дахновская Мария Никитична
Отец ребёнка: Пелишенко Никита Епифанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.05.1933