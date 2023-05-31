Кабанец Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанец Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

2004 г.р.
2010 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.2004

Сын: Кабанец Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Кабанец Елена Викторовна

Рождение ребёнка
09.09.2010

Сын: Кабанец Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Кабанец Елена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабанец Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанец Елена Викторовна