Кабанец Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.2004
Мать ребёнка: Кабанец Елена Викторовна
Рождение ребёнка
09.09.2010
Мать ребёнка: Кабанец Елена Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кабанец Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабанец Елена Викторовна