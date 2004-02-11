Кабанец Никита Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабанец Никита Сергеевич

Кабанец Никита Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.2004

Пол

Мужской

Отец

1975 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2004

Отец: Кабанец Сергей Николаевич

Мать: Кабанец Елена Викторовна