Кабанец Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1974
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабанец Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.2004
Отец ребёнка: Кабанец Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
09.09.2010
Отец ребёнка: Кабанец Сергей Николаевич