Кабанец Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабанец Елена Викторовна

Кабанец Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1974

Отец: Ложечка Виктор Тихонович

Мать: Ложечка (Колесникова) Надежда Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабанец Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанец Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
11.02.2004

Сын: Кабанец Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Кабанец Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
09.09.2010

Сын: Кабанец Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Кабанец Сергей Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.