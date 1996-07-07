Ежова (Королева) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения17.03.1906
Дата смерти07.07.1996
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1906
Отец: Королев Петр Лукоянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Ежова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Ежов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ежов Василий
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
07.07.1996