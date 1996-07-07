Ежова (Королева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Королева) Мария Петровна

Место рождения

Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.03.1906

Дата смерти

07.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1906

Отец: Королев Петр Лукоянович

Мать: не указана

Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Ежова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Ежов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ежов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Ежов Василий

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
07.07.1996
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