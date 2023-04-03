Ежов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ежова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Ежова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Ежова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ежова Мария Петровна
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно