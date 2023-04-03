Ежов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ежова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Ежова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Ежова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ежов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Ежова Мария Петровна

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно