Трофимов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Иван Павлович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.01.1852

Дата смерти

02.06.1893

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1852

Отец: Трофимов Павел Ефимович

Мать: Трофимова Александра Гордеевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Трофимов Трофим Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
20.05.1880

Дочь: Шишленко Елена Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
21.05.1887

Сын: Трофимов Константин Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
23.03.1890

Сын: Трофимов Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Матрона Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Матрона Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.06.1893
Причина смерти: почки
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