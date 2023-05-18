Трофимов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1852
Дата смерти02.06.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1852
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Трофимова Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
20.05.1880
Дочь: Шишленко Елена Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
21.05.1887
Сын: Трофимов Константин Иванович
Мать ребёнка: Трофимова Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
23.03.1890
Сын: Трофимов Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Трофимова Матрона Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.06.1893
Причина смерти: почки