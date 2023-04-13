Трофимова Матрона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимова Матрона Федоровна

Трофимова Матрона Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

26.05.1901

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Трофимов Трофим Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван Павлович

Рождение ребёнка
20.05.1880

Дочь: Шишленко Елена Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Павлович

Рождение ребёнка
21.05.1887

Сын: Трофимов Константин Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван Павлович

Рождение ребёнка
23.03.1890

Сын: Трофимов Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Иван Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.05.1901
Причина смерти: тиф
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close