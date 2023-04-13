Трофимова Матрона Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти26.05.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Трофимов Иван Павлович
Рождение ребёнка
20.05.1880
Дочь: Шишленко Елена Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Павлович
Рождение ребёнка
21.05.1887
Сын: Трофимов Константин Иванович
Отец ребёнка: Трофимов Иван Павлович
Рождение ребёнка
23.03.1890
Сын: Трофимов Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Трофимов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.05.1901
Причина смерти: тиф