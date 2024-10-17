Матвей Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Спиридон Федоров
Мать: Катерина Семенова
Бракосочетание
04.11.1817
Жена: Евдакия Тимофеева
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1820
Сын: Тимофей Матвеев
Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева
Рождение ребёнка
02.06.1823
Дочь: Акилина Матвеева
Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева
Рождение ребёнка
01.11.1824
Дочь: Параскева Матвеева
Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева
Рождение ребёнка
26.06.1827
Дочь: Марфа Матвеева
Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева
Рождение ребёнка
27.09.1830
Сын: Петр Матвеев
Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева
Рождение ребёнка
26.08.1833
Сын: Иван Матвеев
Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева
Рождение ребёнка
25.03.1835
Дочь: Марья Матвеева
Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева
Рождение ребёнка
04.06.1838
Сын: Тихон Матвеев
Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева
Рождение ребёнка
1840
Сын: Тимофей Матвеев
Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева
Смерть
Неизвестно