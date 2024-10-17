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Матвей Спиридонов

Место рождения

Лужки, Будаевская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Спиридон Федоров

Мать: Катерина Семенова

Лужки, Будаевская волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
04.11.1817

Жена: Евдакия Тимофеева

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1820

Сын: Тимофей Матвеев

Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева

Лужки, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1823

Дочь: Акилина Матвеева

Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева

Лужки, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1824

Дочь: Параскева Матвеева

Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева

Лужки, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1827

Дочь: Марфа Матвеева

Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева

Лужки, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1830

Сын: Петр Матвеев

Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева

Лужки, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1833

Сын: Иван Матвеев

Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева

Лужки, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1835

Дочь: Марья Матвеева

Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева

Лужки, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1838

Сын: Тихон Матвеев

Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева

Лужки, Будаевская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Тимофей Матвеев

Мать ребёнка: Евдакия Тимофеева

Лужки, Будаевская волость, Гжатский уезд
Смерть
Неизвестно

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