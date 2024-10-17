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Марья Матвеева

Место рождения

Лужки, Будаевская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

25.03.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1835

Отец: Матвей Спиридонов

Мать: Евдакия Тимофеева

Лужки, Будаевская волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
17.01.1858

Муж: Василий Филиппов

Рождение ребёнка
18.06.1859

Дочь: Евдакия Васильева

Отец ребёнка: Василий Филиппов

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1862

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Василий Филиппов

Колесни, Михайловская волость, Гжатский уезд
Смерть
Неизвестно

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