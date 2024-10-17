Марья Матвеева
Место рождения
Дата рождения25.03.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1835
Отец: Матвей Спиридонов
Мать: Евдакия Тимофеева
Бракосочетание
17.01.1858
Муж: Василий Филиппов
Рождение ребёнка
18.06.1859
Дочь: Евдакия Васильева
Отец ребёнка: Василий Филиппов
Рождение ребёнка
03.03.1862
Дочь: Дарья Васильева
Отец ребёнка: Василий Филиппов
Смерть
Неизвестно