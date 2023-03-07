Романов Иван Дорофеев
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Романов Дорофей
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.08.1909
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Романова Анна Петрова
Рождение ребёнка
04.01.1912
Дочь: Нина Иванова
Мать ребёнка: Романова Анна Петрова
Рождение ребёнка
26.05.1914
Мать ребёнка: Романова Анна Петрова
Рождение ребёнка
09.10.1915
Дочь: Зинаида Иванова
Мать ребёнка: Романова Анна Петрова
Военная служба
1917
рядовой 5 арм. кор. подчин. сап. мор.
Смерть
Неизвестно