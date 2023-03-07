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Романов Иван Дорофеев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Романов Дорофей

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1909

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Романова Анна Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1912

Дочь: Нина Иванова

Мать ребёнка: Романова Анна Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1914

Сын: Романов Георгий Иванов

Мать ребёнка: Романова Анна Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1915

Дочь: Зинаида Иванова

Мать ребёнка: Романова Анна Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1917
рядовой 5 арм. кор. подчин. сап. мор.
Смерть
Неизвестно
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