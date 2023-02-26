Романова Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1909
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Романов Иван Дорофеев
Рождение ребёнка
04.01.1912
Дочь: Нина Иванова
Отец ребёнка: Романов Иван Дорофеев
Рождение ребёнка
26.05.1914
Отец ребёнка: Романов Иван Дорофеев
Рождение ребёнка
09.10.1915
Дочь: Зинаида Иванова
Отец ребёнка: Романов Иван Дорофеев
Смерть
Неизвестно