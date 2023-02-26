Романова Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова Анна Петрова

Романова Анна Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1909

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Романов Иван Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1912

Дочь: Нина Иванова

Отец ребёнка: Романов Иван Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1914

Сын: Романов Георгий Иванов

Отец ребёнка: Романов Иван Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1915

Дочь: Зинаида Иванова

Отец ребёнка: Романов Иван Дорофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close