Телегина (Чернеева) Пелагия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина (Чернеева) Пелагия Васильевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Чернеев Василий

Мать: Чернеева Татьяна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1821

Муж: Телегин Иларион Павлович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Степанида Иларионовна

Отец ребёнка: Телегин Иларион Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Телегин Федор Иларионович

Отец ребёнка: Телегин Иларион Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Телегин Федор Иларионович

Отец ребёнка: Телегин Иларион Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Телегин Наум Иларионович

Отец ребёнка: Телегин Иларион Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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