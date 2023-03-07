Телегина (Чернеева) Пелагия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Чернеев Василий
Бракосочетание
11.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Степанида Иларионовна
Отец ребёнка: Телегин Иларион Павлович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Телегин Федор Иларионович
Отец ребёнка: Телегин Иларион Павлович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Телегин Федор Иларионович
Отец ребёнка: Телегин Иларион Павлович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Телегин Иларион Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно