Телегин Иларион Павлович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Телегин Павел Васильевич
Мать: Телегина Анна Кирилловна
Бракосочетание
11.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Степанида Иларионовна
Мать ребёнка: Телегина Пелагия Васильевна
Крещение
26.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826
Сын: Телегин Федор Иларионович
Мать ребёнка: Телегина Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Телегин Федор Иларионович
Мать ребёнка: Телегина Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Телегина Пелагия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно