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Телегин Иларион Павлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Телегин Павел Васильевич

Мать: Телегина Анна Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1821

Жена: Телегина Пелагия Васильевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Степанида Иларионовна

Мать ребёнка: Телегина Пелагия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826

Сын: Телегин Федор Иларионович

Мать ребёнка: Телегина Пелагия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Телегин Федор Иларионович

Мать ребёнка: Телегина Пелагия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Телегин Наум Иларионович

Мать ребёнка: Телегина Пелагия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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