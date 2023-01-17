Чернеева Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Чернеев Василий
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Телегина Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Чернеев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернеев Василий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно