Бруев Иван Никитович
Место рожденияЧерниговская губерния
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1845
Отец: Бруев Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бруев Павел
Мать ребёнка: Бруева Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бруев) Федосья
Мать ребёнка: Бруева Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бруев Абрам Иванович
Мать ребёнка: Бруева Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Бруева Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
19.09.1904
Сын: Бруев Федор Иванович
Мать ребёнка: Бруева Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
?.05.1909
Сын: Бруев Петр Иванович
Мать ребёнка: Бруева Евдокия Моисеевна
Смерть
Неизвестно