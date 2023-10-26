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Бруев Иван Никитович

Место рождения

Черниговская губерния

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Бруев Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бруев Павел

Мать ребёнка: Бруева Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бруев) Федосья

Мать ребёнка: Бруева Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бруев Абрам Иванович

Мать ребёнка: Бруева Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Бруев Платон Иванович

Мать ребёнка: Бруева Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
19.09.1904

Сын: Бруев Федор Иванович

Мать ребёнка: Бруева Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
?.05.1909

Сын: Бруев Петр Иванович

Мать ребёнка: Бруева Евдокия Моисеевна

Смерть
Неизвестно

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