Бруева Евдокия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруева Евдокия Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бруев Павел

Отец ребёнка: Бруев Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бруев) Федосья

Отец ребёнка: Бруев Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бруев Абрам Иванович

Отец ребёнка: Бруев Иван Никитович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Бруев Платон Иванович

Отец ребёнка: Бруев Иван Никитович

Рождение ребёнка
19.09.1904

Сын: Бруев Федор Иванович

Отец ребёнка: Бруев Иван Никитович

Рождение ребёнка
?.05.1909

Сын: Бруев Петр Иванович

Отец ребёнка: Бруев Иван Никитович

Смерть
Неизвестно

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