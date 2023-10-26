Бруева Евдокия Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бруев Павел
Отец ребёнка: Бруев Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бруев) Федосья
Отец ребёнка: Бруев Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бруев Абрам Иванович
Отец ребёнка: Бруев Иван Никитович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Бруев Иван Никитович
Рождение ребёнка
19.09.1904
Сын: Бруев Федор Иванович
Отец ребёнка: Бруев Иван Никитович
Рождение ребёнка
?.05.1909
Сын: Бруев Петр Иванович
Отец ребёнка: Бруев Иван Никитович
Смерть
Неизвестно