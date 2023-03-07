Полагаева (Деева) Наталья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полагаева (Деева) Наталья Денисовна

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Место рождения

Никандровка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

27.01.1898

Дата смерти

18.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1898

Отец: Деев Денис

Мать: не указана

Никандровка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Полагаев Ефим Акимович

Никандровка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.01.1923

Дочь: Лабинская Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Полагаев Ефим Акимович

Никандровка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.10.1926

Дочь: Синельникова Любовь Ефимовна

Отец ребёнка: Полагаев Ефим Акимович

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Полагаев Анатолий Ефимович

Отец ребёнка: Полагаев Ефим Акимович

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Полагаев Леонид Ефимович

Отец ребёнка: Полагаев Ефим Акимович

Рождение ребёнка
10.11.1934

Дочь: Гуторова Евгения Ефимовна

Отец ребёнка: Полагаев Ефим Акимович

Смерть
18.10.1988
Тула, город Тула, Тульская область
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