Полагаева (Деева) Наталья Денисовна
Место рождения
Дата рождения27.01.1898
Дата смерти18.10.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1898
Отец: Деев Денис
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
14.01.1923
Дочь: Лабинская Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Полагаев Ефим Акимович
Рождение ребёнка
21.10.1926
Дочь: Синельникова Любовь Ефимовна
Отец ребёнка: Полагаев Ефим Акимович
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Полагаев Анатолий Ефимович
Отец ребёнка: Полагаев Ефим Акимович
Рождение ребёнка
Около 1930
Отец ребёнка: Полагаев Ефим Акимович
Рождение ребёнка
10.11.1934
Дочь: Гуторова Евгения Ефимовна
Отец ребёнка: Полагаев Ефим Акимович
Смерть
18.10.1988
Тула, город Тула, Тульская область